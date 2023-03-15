И. о. главы Чукотки назначен работавший в ЛНР Владислав Кузнецов

Анадырь, , 21:15 — REGNUM Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, сообщил 15 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин (сс) Администрация президента России

Ранее Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Бывший глава региона Роман Копин освобожден от своего поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий, сказано в опубликованном указе президента.

Владислав Кузнецов родился в 1969 году в Москве. В 2011 году был избран депутатом госсобрания Башкирии («Единая Россия»), в 2019 году — назначен вице-губернатором Курганской области. С июня 2022 года занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.