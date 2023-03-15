Анадырь, 15 марта, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, сообщил 15 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Ранее Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Бывший глава региона Роман Копин освобожден от своего поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий, сказано в опубликованном указе президента.

«У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям. Вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет», — сказал Путин Копину, принимая его отставку.

Владислав Кузнецов родился в 1969 году в Москве. В 2011 году был избран депутатом госсобрания Башкирии («Единая Россия»), в 2019 году — назначен вице-губернатором Курганской области. С июня 2022 года занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).