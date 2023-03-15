Москва, 15 марта, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в Министерстве 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Отмечается, что разговор был проведен по инициативе американской стороны.

Ранее власти США, комментируя инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море, обвинили в этом происшествии Россию, но отметили, что не хотели бы, чтобы данный инцидент перевел конфликт на Украине в противостояние России и США.