Рогов сообщил, что атака ВСУ в Пологовском районе была отбита

Пологовский район, , 20:43 — REGNUM Вооруженные силы России отбили атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области, сообщил 15 марта в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Часть военнослужащих противника была уничтожена, другие отошли на прежние позиции, отметил Рогов.

«Ситуация контролируемая, враг не пройдет», — заключил он.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ, судя по всему, проводят «разведку боем» в Пологовском районе. Противник применял бронетехнику, отметил он.