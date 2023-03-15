Запорожская область, 15 марта, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отбили атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области, сообщил 15 марта в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Часть военнослужащих противника была уничтожена, другие отошли на прежние позиции, отметил Рогов.

«Ситуация контролируемая, враг не пройдет», — заключил он.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ, судя по всему, проводят «разведку боем» в Пологовском районе. Противник применял бронетехнику, отметил он.