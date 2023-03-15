В Британии снова запаниковали после решения Путина вооружить флот «Посейдонами»

Лондон, , 20:50 — REGNUM После решения президента России Владимира Путина о вооружении Военно-морского флота ядерными торпедами «Посейдон» эксперты смоделировали разрушительный эффект в случае удара по Великобритании, пишет Daily Mail.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Mil.ru

Аналитики убеждены в мощности заряда установки, которая превысит вдвое «Царь-бомбу», испытанную СССР в 1961 году.

По мнению экспертов, при запуске торпеды с подлодки может произойти взрыв в устье Темзы, тогда волна полностью уничтожит Лондон.

Эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон предположил, что беспилотный аппарат уничтожит близкие к месту взрыва любые мегаполисы, например, Лондон или Нью-Йорк.

В компании RAND Europe считают, что «Посейдон» может оставаться долгое время незамеченным, это чревато дополнительной неопределенностью при планировании обороны стран НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил о намерении продолжать уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.

Напомним, 1 марта 2018 года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России впервые сообщил о беспилотном боевом подводном аппарате «Посейдон». В торпеду можно устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть зарядом до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Оснащенный ядерным зарядом «Посейдон» прежде всего предназначен для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на обозревателя издания Express Джека Уолтерса, использование Россией новых ядерных торпед «Посейдон» может устроить странам НАТО цунами.