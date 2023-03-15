В Госдепе считают, что действия России в инциденте с беспилотником были непреднамеренными

Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Действия России в инциденте с американским беспилотником, упавшим в Черное море, были, скорее всего, непреднамеренными, заявил 15 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Нед Прайс U. S. Embassy and Consulates in Russia

В администрации США ранее заявили, что не хотели бы, чтобы данный инцидент привел с эскалации событий, а конфликт на территории Украины — перешел в противостояние России и США.

Посол Росси в США Анатолий Антонов, комментируя инцидент, отметил, что полеты американской техники у российских границ должны прекратиться и что подобные действия являются враждебными.