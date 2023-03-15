Вскоре после подведения итогов парламентских выборов в Эстонии был арестован оппозиционный политик Айво Петерсон и двое его соратников. Накануне выборов политик посетил Москву и даже Донбасс, вызвав резонанс в эстонских СМИ. Власти позволили Петерсону принять участие в выборах, а когда он их проиграл, оттянув часть голосов у Центристской партии, отправили за решетку.

Виктор Лавриненко, , 21:24 — REGNUM Целитель из Нарвы

Выборы в Эстонии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Главными неудачниками прошедших выборов стали правые популисты из Консервативной народной партии (EKRE), которые обвинили власти в фальсификациях, и Центристская партия, за которую по принципу «меньшего из двух зол» традиционно отдают голоса русские избиратели.

Однако на нынешних выборах результат Центристской партии оказался значительно хуже, чем на предыдущих, состоявшихся в 2019 году.

В тот раз «центристы» получили в Рийгикогу 26 мест из 101, а в этот раз — лишь 16. Такое «проседание» объясняется тем, что многие избиратели отдали голоса объединенному списку несистемной Объединенной левой партии Эстонии и движения Koos («Вместе»). До сей поры ОЛПЭ была карликовой партией с минимальными шансами на избрание в парламент. Однако эти шансы существенно повысились после того, как ОЛПЭ решила объединить свои усилия с Koos.

Учредительный съезд Koos состоялся в мае 2022-го. По своему политическому профилю это типичные популисты, но — что важно! — отнюдь не националистического толка.

Они пообещали бороться за «обеспечение жизни и благополучия каждого жителя Эстонии, уважение индивидуальных свобод и гражданских прав, за сохранение традиционной модели семьи, за поддержку свободы печати и свободы выбора источников информации». В Koos предложили провести и ряд конкретных реформ — в частности, ввести открытую систему голосования, решать все важные для страны вопросы путём референдумов, ограничить число чиновников и их зарплаты, подготовить национальный план моратория на кредиты для защиты населения и т.д.

Учредительный съезд Koos Цитата из видео с канала: Партия KOOS

Эти цели Koos доносили до широкой общественности на шумных митингах.

Любому популистическому движению, чтобы оно по-настоящему состоялось, нужен яркий и харизматичный «фронтмен». Нашелся таковой и у Koos.

До 2021 года о жителе Нарвы по имени Айво Петерсон мало кто слышал. Вернее, слышали — но в абсолютно другом, неполитическом контексте.

Петерсон зарабатывал на жизнь как массажист, но не только. Он позиционировал себя в качестве «народного целителя», практиковал то, что называется нетрадиционными методами медицины.

Но два года назад Айво Петерсон заявил, что хочет стать президентом Эстонии — поскольку, по его словам, политическая система страны требует «глобальных изменений». Причем Петерсон одинаково апеллирует как к этническим эстонцам, так и к русскоязычным жителям государства.

Айво Петерсон. Цитата из видео с канала: MTU ESN — Edukad Sillamae Noored

«Страну ведут на войну»

За несколько дней до парламентских выборов Айво Петерсон посетил Донецк и Мариуполь, где раздал гуманитарную помощь. После этого он прибыл в Москву, где засветился в телепрограмме «Соловьёв live» с ведущей Юлией Витязевой, в эфире телеканала «Звезда», дал интервью порталу Sputnik.

«Не знаю, медаль за это дают или срок — на месте будет видно, на обратном пути, потому что в Эстонии сегодня поднялся кипиш, политическая истерика. Требуют меня расстреливать, высылать, в тюрьму надолго посадить», — рассказывал Петерсон российским журналистам.

Он добавил: «Люди говорят: как ты не боишься? Надо бояться того, что нашу страну ведут в войну. А если я буду какое-то время политический пленник или осужденный — значит, это моя судьба».

Вопрос о тюрьме возник не случайно — в реалиях современной Эстонии такой поступок, как поездка в Донбасс и участие в программах «прокремлевских пропагандистов», где Петерсон критиковал власти своей страны и говорил о необходимости добрососедства с Россией, должен был бы стать поводом для уголовного дела и немедленного снятия с выборов.

Однако Петерсону позволили в них участвовать.

В Эстонии все российские телеканалы заблокированы, но многие русские эстонцы продолжают их смотреть — нелегально, что называется «под подушкой». Поступок Петерсона, — о котором к тому же в осуждающем тоне сообщили и государственные эстонские СМИ, — не остался не замечен. Надо полагать, он изрядно добавил ему голосов протестного электората.

Телевизор, ТВ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что в конечном итоге голосов на попадание в парламент не хватило, результат, достигнутый списком ОЛПЭ/Koos, согласно эстонским законам, обеспечивает ему госфинансирование — 30 000 евро в год.

В эстонском обществе тут же разгорелась дискуссия: платить ли из госбюджета «пророссийски настроенной партии»?

Потом Петерсона позвали на интервью на «Эстонское государственное телерадиовещание». Там он рассказал, что ездил в Донбасс чисто по своей инициативе и контактов ни с какими российскими силовыми структурами и спецслужбами не поддерживает.

Всё это вызвало недоумение у наблюдателей, которые, зная нынешнюю действительность в Эстонии, ожидали, что Петерсона арестуют сразу же после пересечения им эстонской границы.

Айво сделал свое дело

В эстонской Полиции безопасности (КаПо) объяснили причины задержания Петерсона и его коллег. Их «преступлением» там назвали «создание отношений с иностранным государством, его организацией или действующим по заданию иностранного государства лицом». Сотрудник КаПо Харрис Пуусепп намекнул, что Петерсона подозревают в «содействии шпионажу» и еще в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии». Впрочем, Пуусепп добавил: «По этому конкретному случаю нет возможности раскрыть детали, то есть — с кем и при каких обстоятельствах подозреваемые в преступлении лица создали и поддерживали контакты».

Харрис Пууссеп Цитата из видео с канала: MTU ESN — Edukad Sillamae Noored

Многие сочли подобные объяснения, мягко говоря, неубедительными.

«Мрачные предсказания Джорджа Оруэлла, изложенные им в романе «1984», сегодня сбываются в Эстонии, где Охранная полиция открыто признаётся, что арестовала лидера движения Koos Айво Петерсона и его товарищей не за какое-то реальное действие, а за лишь за умысел — то есть за мыслепреступление», — негодует оппозиционный публицист Аллан Хантсом.

Впрочем, происшествие подобного рода в Эстонии не первое.

Два года назад КаПо арестовала правозащитника Сергея Середенко. Его так и не выпустили под подписку — а в сентябре 2022 года приговорили к 5,5 года тюрьмы. Середенко обвинили в создании «отношений, направленных против Эстонской Республики» — якобы свои статьи о дискриминации русской общины Эстонии он писал под диктовку российских спецслужб.

История Айво Петерсона — это, судя по всему, пример того, как наивного энтузиаста втемную «разыграли» эстонские спецслужбы, обслуживающие интересы правящей Партии реформ.

До поры в его деятельность не вмешивались — не мешали ему набрать определенную степень популярности среди протестного электората, не препятствовали и участвовать в выборах, в ходе которых Петерсон помог «оттянуть» часть голосов у Центристской партии, с которой «реформисты» делить власть категорически не хотели. Уже известно, что в новую правящую коалицию Партия реформ пригласит «Эстонию 200» и социал-демократов.

После же того, как надобность в Петерсоне отпала, его уже можно и показательно наказать — чтобы никто больше в Эстонии не смел открыто «подыгрывать нарративам кремлевской пропаганды»…