В России потребительские цены с начала года возросли на 1,3%

Москва, , 20:20 — REGNUM В России с 7 по 13 марта индекс потребительских цен составил 100,02%, с начала месяца — 100,02%, с начала года — 101,32%. Соответствующие данные 15 марта приводит Росстат.

Инфляция — копия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В указанный период цены на плодоовощную продукцию снизились до 0,2% с 2% и 0,8% в две предыдущие отчетные недели. Больше всего подешевели огурцы — на 10%, картофель — на 0,9%, капуста — на 0,8%, морковь — на 0,1%.

На 6,8% подорожали помидоры, стоимость лука выросла на 2,2%, бананов — на 1,7%, яблок — на 0,5%, свеклы — на 0,3%.

Среди других продуктов наибольший рост цен фиксируется на яйца — на 1,01%.

Среди товаров непродовольственной группы первой необходимости стали дороже на 0,4% туалетное мыло и туалетная бумага, на 0,2% — пелёнки для новорожденных и спички.

Дешевеют женские гигиенические прокладки, детские подгузники, хозяйственное мыло и зубные щетки.

Среди лекарственных средств наблюдается небольшой рост цен на анальгин, на мазь «Левомеколь», аллохол, поливитамины. Подешевели валидол, корвалол и противовирусный «Эргоферон».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой.