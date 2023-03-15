Дерипаска призвал готовиться к последствиям агонии финансовой системы США

Москва, , 20:13 — REGNUM В финансовой системе США началась агония и метастазы пойдут по всему миру, включая и рынки дружественных России стран, написал 15 марта в своем телеграм-канале предприниматель Олег Дерипаска.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы», — отметил он.

Нужно способствовать притоку инвестиций, продолжать реструктуризацию экономики, освоение новых рынков и импортозамещение, причем все эти действия нужно проводить очень оперативно, уверен предприниматель.

Как сообщалось ранее, рейтинговое агентство Moody’s ввиду ситуации с банкротствами банков в США изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную».