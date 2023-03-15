Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Москва, 15 марта 2023, 20:01 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. Об этом он заявил 15 марта в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия — За правду».
По славам председателя правительства, правительство проиндексировало маткапитал в условиях «непрерывного санкционного давления».
«Теперь индексируем его на 11,9%», — сказал Мишустин, уточнив, что индексация была осуществлена «по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было».
Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме уже готовят изменения в законодательстве для недопущения повторения ситуации как в Wildberries.