Москва, , 20:01 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. Об этом он заявил 15 марта в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия — За правду».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По славам председателя правительства, правительство проиндексировало маткапитал в условиях «непрерывного санкционного давления».

«Теперь индексируем его на 11,9%», — сказал Мишустин, уточнив, что индексация была осуществлена «по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было».

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме уже готовят изменения в законодательстве для недопущения повторения ситуации как в Wildberries.