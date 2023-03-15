Мелитополь, 15 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В Запорожской области проходит бой с применением бронетехники, сообщил 15 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Рогов рассказал, что в Пологовском районе украинские войска проводят разведку боем. Со стороны противника задействована бронетехника и несколько десятков боевиков.

«Идёт бой», — добавил он.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать войска, в настоящее время перебрасывается большое усиление боевиков, которые прошли подготовку на военных полигонах в европейских странах, в том числе в Польше, Великобритании и Германии.