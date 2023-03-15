Вильнюс, , 19:43 — REGNUM Граждане России лишаются права на приобретение объектов недвижимости в Литве на своё имя или имени учрежденных юридических лиц. Соответствующий план был одобрен 15 марта парламентским комитетом по национальной безопасности и обороне и включён в проект закона о национальных санкциях.

Лауринас Касчюнас oscepa

«Рост сделок по приобретению недвижимости русскими (россиянами — прим.) или юридическими лицами, которые они учредили, со временем может обернуться рисками для национальной безопасности», — заявил председатель комитета Лауринас Касчюнас в ходе встречи с журналистами.

По его словам, в прошлом году граждане России приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.

Парламентский комитет также включил в проект закона о санкциях статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с российскими и белорусскими партнёрами, должна быть публичной. В какой форме это должно делаться, комитет не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, три страны Европейского Союза призвали снизить верхний предел цен на нефть из России. Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 долларов за баррель.