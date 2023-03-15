СМИ: польские спецслужбы ликвидировали «российскую шпионскую сеть»

Варшава, , 19:37 — REGNUM В Польше спецслужбы ликвидировали работавшую на Россию шпионскую сеть, сообщает 15 марта радиостанция RMF FM.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В СМИ утверждают, что группировка планировала вести в Польше подготовку к диверсиям.

«Шпионы» с помощью камер установили видеонаблюдение за важными маршрутами и железнодорожными узлами. Они фиксировали движение и передавали изображение в сеть. В основном это касается участков в Подкарпатском воеводстве, в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка (главного перевалочного пункта западных поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ), уточнили на радиостанции.

По данным источника, всего были задержаны шесть человек. В состояние повышенной готовности приведены сотрудники полиции и спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Times проинформировала, что британская служба контрразведки MI5 в рамках обновленной военной доктрины страны намерена предложить предприятиям Великобритании помощь в борьбе с якобы шпионами из Китая и России.

Также планируется расширить программу по изучению китайского языка дипломатами, а Би-би-си получит 20 млн фунтов для того, чтобы были «спасены» 47 языковых служб, которые находятся на грани закрытия из-за сокращения бюджета.