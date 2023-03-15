УПЦ решит на синоде, как ответить на требование покинуть Киево-Печерскую лавру

Киев, , 19:23 — REGNUM Украинская православная церковь 20 марта проведет синод, на котором будет определено, как церковь действует в условиях желания властей выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, заявил 15 марта управляющий делами церкви митрополит Антоний.

Митрополит Антоний. (сс) Василий Попович.

Церкви угрожают, что в лавру могут прийти враждебно настроенные в ее отношении граждане, в том числе «люди, которые воюют на фронте», но в УПЦ знают, что среди военных ВСУ много верующих, сказал митрополит.

В УПЦ по-прежнему верят, что власти не доведут дело до противостояния, отметил он.

Настоятель лавры митрополит Павел в ответ на вопрос о том, что будут делать монахи, если их начнут выселять принудительно, отметил, что священнослужители — «люди без оружия» и они будут молиться.

Как сообщалось ранее, власти Украины не продлили договор аренды лавры с УПЦ и требуют, чтобы православные покинули ее до 29 марта. Лавру планируется передать раскольнической ПЦУ, и в министерстве культуры Украины заявили, что те монахи, которые решат «перейти» к раскольникам, смогут остаться в лавре.