Украинский портал: ВСУ получили более 117 тыс. единиц современного западного оружия

Киев, , 19:09 — REGNUM Запад передал Киеву более 100 тыс. единиц современного оружия в 2022 году. Об этом 15 марта сообщил украинский портал Military Media Center в Telegram-канале.

Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«117 575 единиц современного вооружения и средств поражения — столько ориентировочно ВСУ получили от международных партнёров в течение прошлого года», — говорится в сообщении.

По мнению авторов, украинские военные быстро овладевают новым вооружением и результативно используют его на поле боя, что побуждает Запад пересматривать свои позиции про предоставлению ещё более современных видов оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США переложили основную тяжесть снабжения Украины на своих младших партнёров и, таким образом, избегают серьёзных поставок оружия Киеву. Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).