В Екатеринбурге двое малолетних детей находились в квартире с телами мёртвых родителей

Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Два ребёнка были обнаружены около тел мёртвых родителей в квартире Екатеринбурга, сообщает 15 марта портал E1. RU.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Жильцы дома по улице Таганской, где семья арендовала квартиру, рассказали об отсутствии взрослых несколько дней.

По словам местных жителей, дети всё время плакали, с ними через дверь разговаривали соседи. Экстренные службы, по этим данным, «не торопились» с выездом. Вскрыть квартиру решился один из жильцов, помогали которому курсанты.

После того, как дверь открыли, были обнаружены мёртвыми мужчина и женщина. В помещении находились двухлетний мальчик и трёхмесячная девочка. Детей с признаками истощения и обезвоживания доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося уточняются, ведётся проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля тело 35-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Москвы, рядом с трупом сидел двухлетний ребенок, который не понимал, что произошло с его отцом.