Саратов, , 19:11 — REGNUM В Саратове органом следствия проверяется сообщение о нападении прохожего на троих детей. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления СК России.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что утром 14 марта в Ленинском районе Саратова неизвестный нанёс телесные повреждения двум девочкам в возрасте 13 и 15 лет, а также несовершеннолетнему мальчику.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении министра возбуждено уголовное дело.