Москва, 15 марта, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Париже применили слезоточивый газ в ходе стычки с радикалами, сообщает 15 марта РИА Новости.

Ирина Калашникова / РИА Новости Протесты в Париже

По данным агентства, в эти минуты в столице Франции проходит акция протеста против пенсионной реформы. Недовольные социальной политикой радикалы начали крушить остановки и поджигать мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Всего в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек. Протестующие требуют снижения уровня пенсионного возраста до 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже началась восьмая акция протеста против пенсионной реформы во Франции. Участники считают, что нужно добиться баланса пенсионной системы за счёт повышения сборов с крупного бизнеса и введения налога на сверхприбыль.