Президент Сирии Асад поблагодарил Путина за помощь в борьбе с терроризмом

Москва, , 19:01 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за стойкость позиции Москвы на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии.

Башар Асад Официальное интернет-представительство президента России

«Хочу выразить вам благодарность сирийского народа за вашу стойкую позицию, за стойкую позицию РФ на международной арене», — сказал сирийский лидер в ходе встречи с президентом РФ. Он уточнил, что российская позиция исходит из суверенитета арабской страны.

Асад подчеркнул, что, несмотря на проведение специальной военной операции, позиции Москвы остались неизменными.

Ранее Владимир Путин заявил, что совместные усилия России и Сирии способствовали достижению существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.