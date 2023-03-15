Москва, 15 марта, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за стойкость позиции Москвы на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии.

Официальное интернет-представительство президента России Башар Асад

«Хочу выразить вам благодарность сирийского народа за вашу стойкую позицию, за стойкую позицию РФ на международной арене», — сказал сирийский лидер в ходе встречи с президентом РФ. Он уточнил, что российская позиция исходит из суверенитета арабской страны.

Асад подчеркнул, что, несмотря на проведение специальной военной операции, позиции Москвы остались неизменными.

Ранее Владимир Путин заявил, что совместные усилия России и Сирии способствовали достижению существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.