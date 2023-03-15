Москва, 15 марта, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы отклонил иск к Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление чувств верующих из-за номера с крестом. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе суда.

Цитата из видео «Киркоров — танцы на кресте» Киркоров танцует на кресте

Отмечается, что суд отказал истцу Михаилу Феодориди во взыскании с Киркорова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что его клиент не согласен с обвинениями в оскорблении чувств верующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий назвал хождение Киркорова по поваленному кресту на сцене Кремлёвского дворца попирательством национальных и религиозных символов.