СМИ: власти на демонтаж памятников советским генералам в Полтаве потратят $54 тысячи

Полтава, Украина, , 19:04 — REGNUM В Полтаве демонтаж памятников, установленных советским генералам, обойдётся в 54 тысячи долларов, сообщают 15 марта местные СМИ.

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом министерство культуры Украины настаивает на том, чтобы снос памятников происходил «законно», по установленной процедуре. Горсовет сначала подготовит документацию на весь комплекс историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы», в который всего входит 20 объектов.

После этого необходимо подготовить историческую справку и «обоснование» для демонтажа памятников. Позже в ведомстве рассмотрят вопрос об исключении объектов из списков национальных ценностей.

По данным издания, из-за дороговизны в горсовете вопрос заказа техдокументации «завис». Местные активисты опасаются превращения ситуации в очередную коррупционную схему. В мэрии считают, что правилами иногда можно пренебречь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года после того как депутаты в Полтаве не поддержали предложение демонтировать памятник Александру Пушкину, неизвестные осквернили два памятника советским героям, установленные в городе. Красной краской были облиты монументы генералу Николаю Ватутину и герою обороны Алексею Зыгину.