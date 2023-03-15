Полтава, Украина, 15 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В Полтаве демонтаж памятников, установленных советским генералам, обойдётся в 54 тысячи долларов, сообщают 15 марта местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

При этом министерство культуры Украины настаивает на том, чтобы снос памятников происходил «законно», по установленной процедуре. Горсовет сначала подготовит документацию на весь комплекс историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы», в который всего входит 20 объектов.

После этого необходимо подготовить историческую справку и «обоснование» для демонтажа памятников. Позже в ведомстве рассмотрят вопрос об исключении объектов из списков национальных ценностей.

По данным издания, из-за дороговизны в горсовете вопрос заказа техдокументации «завис». Местные активисты опасаются превращения ситуации в очередную коррупционную схему. В мэрии считают, что правилами иногда можно пренебречь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года, после того как депутаты в Полтаве не поддержали предложение демонтировать памятник Александру Пушкину, неизвестные осквернили два памятника советским героям, установленные в городе. Красной краской были облиты монументы генералу Николаю Ватутину и герою обороны Алексею Зыгину.