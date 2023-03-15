Петрозаводск, 15 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В Карелии министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 15 марта пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей, которая «предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров»

В отношении министра возбуждено уголовное дело. Чиновник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в коррупции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведёт как минимум два месяца.

В начале 2023 года бывший министр лесного хозяйства Белоруссии Виталий Дрожжа был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взяток от представителей иностранной компании.