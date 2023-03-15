Тель-Авив, Израиль, 15 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. МИД Израиля прилагает усилия, чтобы заблокировать визит представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в страну из-за его критических высказываний по поводу политики Иерусалима. Об этом пишет местная газета Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По данным издания, глава евродипломатии намеревался посетить страну, однако израильская сторона дала понять, что данный визит является нежелательным.

«Нет причин награждать его (Борреля — прим.) за его поведение», — цитирует газета неназванного представителя израильского МИД.

Недовольство Иерусалима вызвала статья Борреля, в которой он раскритиковал политику страны. Помимо этого, в ходе обращения к Европарламенту представитель ЕС указал на ухудшение демократии в Израиле.

Напомним, что в Израиле продолжаются акции протеста, начавшиеся в январе, против реформы в судебной системе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Боррель заявил, что за прошедший год Европейский союз практически исчерпал свои возможности для введения новых антироссийских санкционных мер.