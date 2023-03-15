Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев вернуться за стол переговоров

Москва, , 18:34 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что мировому сообществу нужно убедить киевский режим и его спонсоров вернуться за стол переговоров. По его мнению, это необходимо для мирного урегулирования украинского конфликта.

Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо вернуться за стол переговоров на основе реальной ситуации на земле», — отметил политик в ходе брифинга на площадке медиа-группы «Россия сегодня».

По его словам, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет подвижек в данном вопросе. Косачев подчеркнул, что «это не наш выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение российскими военными группировки ВСУ в Артёмовске приведёт к цепной реакции с обрушением обороны Украины.