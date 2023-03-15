Москва, 15 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что мировому сообществу нужно убедить киевский режим и его спонсоров вернуться за стол переговоров. По его мнению, это необходимо для мирного урегулирования украинского конфликта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

«Речь не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо вернуться за стол переговоров на основе реальной ситуации на земле», — отметил политик в ходе брифинга на площадке медиа-группы «Россия сегодня».

По его словам, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет подвижек в данном вопросе. Косачев подчеркнул, что «это не наш выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение российскими военными группировки ВСУ в Артёмовске приведёт к цепной реакции с обрушением обороны Украины.