Москва, 15 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Прежде чем отменять единый государственный экзамен (ЕГЭ), нужно всё серьезно взвесить. Об этом 15 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо всё серьезно взвесить», — сказал Мишустин, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова.

По словам премьер-министра, в этом предложении могут быть и плюсы, и минусы, поэтому надо на это серьёзно посмотреть.

Ранее в СРЗП заявили, что на встрече с Михаилом Мишустиным планируют поднять вопрос об отмене ЕГЭ и возврате к классическим выпускным экзаменам в школах и вступительным в вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается и не поднимался.