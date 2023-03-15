В Совете Федерации призвали создавать условия для возвращения уехавших россиян

Москва, , 18:26 — REGNUM Из покинувших Россию граждан не стоит делать оппонентов государства, нужно создавать условия для их возвращения на родину, сказал в ходе брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Константин Косачев Council.gov.ru

По его мнению, ни в коем случае к тем, кто уехал не должно быть коллективных решений, «к ним начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы».

Косачев убежден в необходимости индивидуального подхода, поскольку большая часть людей не совершала необратимых действий, превращающих их в изгоев общества.

С выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог, заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Константин Косачев в своем выступлении на конгрессе отметил, что движение русофилов существует столько же, сколько сама Россия, только до сих пор у него не было «точки сборки».