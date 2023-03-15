Зеленский уволил глав Одесской, Луганской и Хмельницкой администраций

Одесса, Украина, , 18:17 — REGNUM Максим Марченко уволен с поста главы Одесской областной военной администрации, соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован 15 марта.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Марченко ранее заявил о намерении вернуться в ряды ВСУ.

14 марта правительство Украины согласовало предложение об увольнении глав Одесской, Луганской и Хмельницкой областных военных администраций. Сергей Гайдай и Сергей Гамалий, занимавшие два последних поста, также уволены.

Как сообщалось ранее, заместитель начальника военкомата в Болграде Одесской области был отправлен в зону боевых действий после появления в интернете видеозаписи, где он танцевал под песни российских исполнителей.