Донецк, , 18:10 — REGNUM В ДНР введен карантин по бешенству и африканской чуме свиней на 22 подсобных хозяйствах, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15марта.

Чума свиней Иван Шилов © ИА REGNUM

В ряде регионов республики карантин введён 9 марта указом врио главы ДНР Дениса Пушилина в связи с возникновением новых очагов бешенства и африканской чумы свиней.

Так, карантин по бешенству уже введен на территории восьми личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Также установлен карантин по африканской чуме свиней на территории 14 ЛПХ, двух исправительных колоний, охотничьем угодье, полигоне ТБО и двух предприятиях.

Первый очаг африканской чумы свиней был обнаружен на территории государственного бюджетного учреждения «Снежнянская исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики». Позже распоряжением врио главы был введен карантин на территориях Тельмановского и Старобешевского районов.

Случаи бешенства были обнаружены на территории личных подсобных хозяйств в Макеевке, Докучаевске, пригороде Донецка, Старобешевском и Волновахском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года на ряде территорий Астраханской области были установлены очаги африканской чумы свиней. Кроме того, в январе африканская чума свиней была зафиксирована на территории Ростовской области.