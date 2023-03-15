Мелитополь, 15 марта, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Киев перебрасывает большое усиление на запорожский участок фронта. Об этом 15 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВСУ продолжает стягивать войска, в настоящее время перебрасывается большое усиление боевиков, которые прошли подготовку на военных полигонах в европейских странах, в том числе в Польше, Великобритании и Германии.

«Речь идёт о прибытии в ближайшие недели свыше пяти тысячи украинских боевиков», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, сейчас стоит задача не допустить наступления ВСУ и «встретить их во всеоружии».

Он пояснил, что в области было выстроено несколько линий эшелонированной обороны, ВСУ в регионе ждёт нелегкая, а скорее, последняя прогулка.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, окружение российскими военными группировки ВСУ в Артёмовске приведёт к цепной реакции с обрушением обороны Украины.