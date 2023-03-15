Глава ВЦИОМ Фёдоров: социальное самочувствие граждан улучшилось за период СВО

Москва, , 18:00 — REGNUM Показатели социального самочувствия российских граждан сегодня выше, чем до начала военной спецоперации 24 февраля 2022 года. Об этом генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Валерий Фёдоров A. Savin

По его словам, люди отошли от двух стрессовых ситуаций. Первый пик был после начала спецоперации, второй — через полгода, когда в России объявили частичную мобилизацию в войска. Но эмоциональное напряжение спало, люди «разобрались, как жить и работать в такой ситуации».

«Самочувствие у нас после 24 февраля улучшилось, а не ухудшилось, и весьма значительно», — сказал Фёдоров.

Он отметил, что данные исследований парадоксальны и контринтуитивны, но улучшение самочувствия граждан — довольно устойчивый тренд.

Фёдоров также рассказал, что стрессы, связанные со спецоперацией, тяжелее перенесли молодые люди, а среднее и старшее поколение — легче. Люди более зрелого возраста имеют большой опыт адаптации, тогда как молодёжь пока перенесла только кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля ВЦИОМ обнародовал итоги опроса об удовлетворённости российских граждан жизнью. Удовлетворены ей 58% опрошенных.