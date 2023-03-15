Шойгу и министр обороны Сирии обсудили вопросы военного сотрудничества

Москва, , 17:52 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 15 марта провел переговоры с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Министерстве обороны России.

Большая часть работы по освобождению Сирии от сил международного терроризма уже выполнена, «пройден огромный путь», но впереди еще много работы, сказал Шойгу в ходе встречи.

Али Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил Шойгу за помощь со стороны России в преодолении последствий мощного землетрясения в феврале 2023 года.

Как сообщалось ранее, 14 марта в Москву прибыл президент Сирии Башар Асад. 15 марта он провел переговоры с Владимиром Путиным.