Глава Минцифры Шадаев призвал использовать российские мессенджеры для банковских сервисов

Москва, , 17:51 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не намерено ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения. Однако в ведомстве считают, что некоторые сервисы должны работать только на российских площадках. Об этом 15 марта заявил глава министерства Максут Шадаев.

ВКонтакте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ни в коем случае не хотим ограничивать работу иностранных мессенджеров для личных сообщений, общения. Но есть определенные сферы, где все-таки мы будем настаивать на приоритете российских мессенджеров», — сказал он в ходе заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, уточнив, что речь идёт о банковском секторе, а также общении между учителями и родителями.

В качестве альтернативы иностранным мессенджерам Шадаев предложил «VK Мессенджер».

Напомним, что с 1 марта на девять иностранных мессенджеров, включая Telegram, Viber и WhatsApp, распространяются новые нормы закона о защите информации. В Роскомнадзоре также напомнили о вступлении в силу новых положений закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.