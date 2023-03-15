Артемовск, , 18:53 — REGNUM Взятие российскими штурмовыми подразделениями села Зализнянское происходит в рамках продвижения ВС России по направлению к Славянску. Об этом ИА REGNUM 15 марта заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко. Зализнянское, расположенное к северу от Артёмовска, находится у трассы Е40, ведущей из Артёмовска в Славянск.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Бои идут уже несколько дней также в Орехово-Василевке, расположенной по другую сторону этой дороги. По сути, трасса перерезана уже давно», — указал Онуфриенко.

По его словам, суть продвижения в этом направлении двойственна. Во-первых, оно отодвигает линию фронта от Артёмовска, затрудняя контрнаступление противника, которое, как считает эксперт, действительно готовится и, вероятно, будет предпринято.

«Во-вторых, это ухудшает положение группировки ВСУ в Северске, о которой сейчас все подзабыли, потому что бои носят позиционный характер», — отметил военный обозреватель.

Продвижение по трассе «в любом случае отделяет с юга Северскую группировку от остальных частей» и де-факто эта группировка понемногу «замыкается на Славянск», полагает Онуфриенко.

«После выхода наших войск южнее Дибровы к Северскому Донцу оттуда усилится и огневое воздействие на этом направлении — а значит, положение противника ещё больше ухудшится», — прогнозирует эксперт.

В самом Артёмовске идут бои на территории завода АЗОМ (Артёмовского завода по обработке цветных металлов), который фактически находится в центре города, а также на подступах к городской администрации, отметил Онуфриенко.

«Помимо этого, взято предприятие «Востокмаш», где Владимир Зеленский в декабре 2022 года вручал награды своим военным», — указал собеседник.

Юго-западнее Артёмовска бои продолжаются вокруг села Красное (Ивановское) — на трассе Артёмовск — Константиновка, которая также находится под плотным огневым контролем российских сил.

«Даже с помощью стрелкового оружия можно вести огонь по трассе. Поэтому и снабжение группировки ВСУ, и выход возможен только полями, и то под обстрелом и с большим риском. Поэтому шанса у противника куда-то выйти здесь нет», — полагает Онуфриенко.

Эксперт напомнил, что киевское руководство делает ставку на контрудар в районе Артёмовска

«Учитывая, что они в городе с каждым днём контролируют всё меньше территории, всё упирается в то, что будет нанесён контрудар, который должен исправить ситуацию. Но поскольку все к этому готовятся, успехов ВСУ иметь не будут — вопреки их заявлениям», — прогнозирует эксперт.

Окружение российскими военными группировки ВСУ в Артёмовске приведёт к цепной реакции с обрушением обороны Украины, заявил 15 марта бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Украинские военные, несмотря на решение президента Зеленского об усилении обороны Артёмовска, предпринимают попытки бегства из города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, бойцы ВСУ пытаются бежать по просёлочным дорогам.

При этом Онуфриенко сдержанно оценил информацию об успешном продвижении российских военных на северном, купянском направлении. 15 марта сообщалось, что штурмовые группы взяли под контроль часть промышленной зоны на купянском направлении, уничтожили группу диверсантов и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Бои под Синьковкой и Кисловкой идут уже месяц, заметил Онуфриенко.

«Возможно, речь идёт о каких-то окраинах Синьковки, но не совсем понятно, о чём речь. Может быть, где-то в районе Гряниковки взята промзона — там остаётся узкая полоска между железнодорожной станцией и рекой Оскол. Понятно, что там какие-то промзоны, связанные с железной дорогой, есть. Но без уточнений от Минобороны пока непонятно», — отметил собеседник.