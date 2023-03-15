Путин: Россия помогает с ликвидацией последствий землетрясений в Сирии
Москва, 15 марта 2023, 17:45 — REGNUM Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, при этом Россия оказывает всевозможную помощь в ликвидации последствий этого бедствия. Об этом 15 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом.
По словам главы российского государства, народ Сирии столкнулся с ещё одной очень серьёзной проблемой — с землетрясением.
«Это, конечно, усугубляет ситуацию», — подчеркнул он, добавив, что Россия, как настоящий друг, пытается поддержать жителей Сирии.
Российский лидер напомнил, что в этой стране работали подразделения по линии министерства России по чрезвычайным ситуациям.
«Представители Вооружённых сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения», — отметил Путин.
Как передавало ИА REGNUM, глава Сирии Башар Асад выразил поддержку России в спецоперации на Украине.