Москва, 15 марта, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, при этом Россия оказывает всевозможную помощь в ликвидации последствий этого бедствия. Об этом 15 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудники центра «Лидер» МЧС России во время разбора завалов после землетрясения в Сирии

По словам главы российского государства, народ Сирии столкнулся с ещё одной очень серьёзной проблемой — с землетрясением.

«Это, конечно, усугубляет ситуацию», — подчеркнул он, добавив, что Россия, как настоящий друг, пытается поддержать жителей Сирии.

Российский лидер напомнил, что в этой стране работали подразделения по линии министерства России по чрезвычайным ситуациям.

«Представители Вооружённых сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения», — отметил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, глава Сирии Башар Асад выразил поддержку России в спецоперации на Украине.