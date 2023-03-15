В Херсонской области готовят к работе три черноморских порта

Херсон, , 17:35 — REGNUM В Херсонской области готовят к работе порты на побережье Чёрного моря: Скадовский морской торговый порт, портопункты в Геническе и Хорлах. Они будут задействованы в перевозке грузов. Об этом заявил 15 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо. Его выступление опубликовано в Telegram-канале главы области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Сальдо отметил, что главная водная артерия Херсонской области — река Днепр — сейчас из-за боевых действий заблокирована. Херсонские морской и речной порты находятся под оккупацией ВСУ.

По словам врио губернатора региона, портовые мощности на Днепре полноценно заработают после освобождения Херсонской области.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Мариуполе на базе морского порта и судоремонтного завода планируют запустить технологический комплекс по ремонту судов. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Обе стороны отметили, что восстановление таких крупных предприятий значимо не только для ДНР, но и для России в целом.