Москва, 15 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Wildberries из-за поступающих в адрес компании угроз закрыла сразу несколько пунктов выдачи заказов, сообщает 15 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Донат Сорокин/ТАСС Пункт выдачи заказов Wildberries

По официальной информации, из закрытых пунктов вывозятся товары, принадлежащие компании и продавцам-предпринимателям. Покупатели оповещены о возможности получить их заказы в других пунктах, утверждают в компании.

С теми «партнёрами, угрожающими представителям компании и предпринимающими попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности».

Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries провели акцию у офиса маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, для избежания «ситуаций как в Wildberries» депутаты подготовят поправки в законодательстве.