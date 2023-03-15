Москва, 15 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом заявил, что отношения двух стран развиваются.

Владимир Гердо/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Кремле

Путин сообщил, что рад видеть Асада в Москве, а также поблагодарил сирийского лидера за то, что он принял приглашение.

«Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются», — заявил глава российского государства на встрече с Асадом.

Как передавало ИА REGNUM, глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку Российской Федерации в спецоперации на Украине.