Москва, 15 марта, 2023, 17:34 — ИА Регнум. На российских интернет-сервисах объявлений начали появляться предложения о продаже американского беспилотника MQ-9 Reaper. Эта модель получила известность после того, как на кануне, 14 марта, такой дрон упал в Чёрное море. По версии американской стороны, причиной падения стала встреча беспилотника с российским Су-27. В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что к крушению привёл неудачный манёвр беспилотника.

U. S. Air Force photo MQ-9 Reaper

В частности шутливые объявления о продаже разведывательного дрона появились на «Авито». Однако сервис оперативно такие предложения удалил.

Тем не менее, быстрые пользователи Сети, успели сделать скриншоты. На одном из них говорится, что БПЛА продаётся «без документов и на запчасти», отмечается, что техника уже находилась в употреблении. Цена варьируется, есть предложения как от 7 млн, 30 млн рублей, так и до 750 млн, но с возможностью предложить свою цену.

«Продам летательный аппарат. Без пробега над РФ. Слегка бит, но не ещё крашен. Нашёл его в море, когда был на рыбалке», — гласит одно из объявлений.

При этом, согласно данным из открытых источников, стоимость реальной такой машины достигает 30 млн долларов.

Цитата страницы с объявлением на avito.ru Продажа б/у MQ-9 Reaper на Avito

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

В то же время, по последним данным, обломки беспилотника до сих пор находятся в Чёрном море. Пока ни российской, ни американской сторонам не удалось их поднять. Как заявили в Москве, у России есть технические возможности осуществить подъём дрона.