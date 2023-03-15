Москва, , 17:21 — REGNUM Товарооборот России и Сирии в 2022 году увеличился на 7%, заявил 15 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером САР Башаром Асадом в Кремле.

Владимир Путин © Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере, — сказал глава российского государства. — За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота».

Как сообщало ИА REGNUM, Асад прибыл 14 марта с официальным визитом в Москву.

Сегодня, 15 марта, у сирийского лидера проходят переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и вокруг неё.