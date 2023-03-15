Москва, , 17:42 — REGNUM Воронежский стендап-комик Руслан Белый, покинувший страну, публично высказался против проведения российской военной спецоперации на Украине. Соответствующие видеоролики появились в Сети.

Белый в ходе одного из своих зарубежных выступлений обвинил Россию в агрессии против Украины. Он заявил, что предпочёл бы не «нападать», а «защищать».

По словам комика, многие его родственники живут на Украине, а в Одессе у него есть друг Евгений, который теперь воюет в украинской территориальной обороне.

Координатор отделения ЛДПР в Воронежской области Павел Большов направил письмо к руководителю СУ СКР по региону Кириллу Левиту, в котором попросил проверить высказывания Белого на экстремизм. По мнению воронежского депутата, в шутках комика вокруг спецоперации есть «скрытая ненависть к соотечественникам».

При этом Белый имеет воинское звание капитана и медаль «За отличие в военной службе» III степени, что придаёт его действиям «особый цинизм», отметил Большов.

Ранее Белый не был замечен в заявлениях о «защите» тех, кто страдал от военной агрессии. Так, в 2014 году киевский режим начал военную операцию против населения Донбасса, не поддержавшего переворот на Украине. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что решение о начале спецоперации было принято именно для защиты людей, которым угрожал режим в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее покинувший Россию актёр Артур Смольянинов осудил спецоперацию и даже заявил, что якобы готов на поле боя встретиться со своим коллегой Сосланом Фидаровым, находящимся на передовой в рядах ВС РФ. Фидаров ответил Смольянинову, что в зоне боевых действий тот никогда не появится. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело из-за заявлений, «направленных против России».