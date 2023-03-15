Вашингтон, 15 марта, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Окружение российскими военными группировки ВСУ в Артёмовске приведёт к цепной реакции с обрушением обороны Украины, заявил 15 марта бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Евгений Биятов/РИА Новости Разрушения в зоне СВО

«История с Бахмутом (Артёмовск) близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», — заявил он в своём блоге на YouTube.

Макгрегор добавил, что ВСУ оказались в тяжёлом положении из-за нехватки боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

Руководство Украины бросило своих военных на произвол судьбы, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, несмотря на решение президента Владимира Зеленского об усилении обороны Артёмовска, предпринимают попытки бегства из города. По его словам, украинцы пытаются бежать по просёлочным дорогам.

Также отметим, что Вооружённые силы Украины несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев.