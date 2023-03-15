Вашингтон, 15 марта, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В США христианские лидеры предпочитают не замечать гонений президента Украины Владимира Зеленского на Украинскую православную церковь (УПЦ), и это является позором. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM УПЦ

«Я за всю свою жизнь не помню, чтобы европейская страна закрывала храмы и бросала христиан за решётку в таких масштабах», — заявил он эфире.

При этом журналист The Daily Wire Меган Бэшем напомнила, что в странах с либеральной демократией такого не происходит, в Киеве заявляют, что в храмах были обнаружены листовки и рубли, и это всё, на что они указывают. Это не оружие, не что-то страшное, пояснила она.

Как передавало ИА REGNUM, папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой, он также призвал заинтересованные стороны уважать места религиозного поклонения.