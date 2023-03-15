Наместник Киево-Печерской лавры с братией призвали Зеленского к защите Церкви

Киев, , 17:57 — REGNUM Монахи Киево-Печерской лавры во главе с настоятелем митрополитом Павлом записали к президенту Украины Владимиру Зеленскому видеообращение с просьбой не вмешиваться в дела Церкви, сообщает 15 марта RT.

Митрополит УПЦ Павел © Стрингер/РИА Новости

Священнослужители рассказали о молитвах на предыдущих выборах за победу Зеленского, напомнив, что он при положительном их исходе обещал «даже покреститься».

Один из монахов сказал, что «вся братия монастыря, все прихожане молились, чтобы Зеленский стал президентом». Теперь они просят его не оскорблять, а защищать лавру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам канонической Украинской православной церкви для того, чтобы остаться в Киево-Печерской лавре, перейти в раскольническую Православную церковь.

При этом настоятель лавры митрополит Павел сказал, что монахи не готовы выполнять предписание и покинуть монастырь по требованию музея-заповедника.