Владимир Путин и Башар Асад проводят переговоры в Кремле
Президенты России и Сирии начали переговоры в Кремле
Москва, 15 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад 15 марта начали переговоры в Кремле.
Алексей Никольский/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Сирийский лидер прибыл в Москву вечером 14 марта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Асад обсудят двусторонние отношения, а также аспекты урегулирования ситуации в Сирии.
Асада сопровождают несколько министров. В частности, глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас проводит 15 марта переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.