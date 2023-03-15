Москва, 15 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад 15 марта начали переговоры в Кремле.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фото

Сирийский лидер прибыл в Москву вечером 14 марта.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Асад обсудят двусторонние отношения, а также аспекты урегулирования ситуации в Сирии.

Асада сопровождают несколько министров. В частности, глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас проводит 15 марта переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.