Грозный, , 17:10 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и назвал себя абсолютно здоровым человеком. Об этом он сообщил 15 марта в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным © Михаил Климентьев/ТАСС

Напомним, 13 марта глава республики встретился с президентом России Владимиром Путиным. Пользователи Сети обратили внимание на неизвестный предмет на руке Кадырова, и предположили, что у него есть есть проблемы со зрением. Данные выводы были сделаны на основе крупного шрифта на страницах доклада.

«Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы», — сказал Кадыров, добавив, что у него 100-процентное зрение.

Глава региона пояснил, что этот электронный счётчик он всегда носит во время бодрствования.

«Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммада. Счётчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет», — написал Кадыров под видео, огорчив своих недругов.

Ранее республиканский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев написал в своём телеграм-канале, что у главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным был в руках счётчик молитв, а не медицинский прибор.